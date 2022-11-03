شيخ الأزهر والبابا فرنسيس في المنامة للمشاركة في ملتقى البحرين للحوار
لقاء سابق بين شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان (أرشيفية)
3 نوفمبر 2022 15:34
توجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين ، على رأس وفد، اليوم الخميس إلى العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في فعاليات ملتقى البحرين للحوار.
وكان الديوان الملكي في البحرين أعلن أن بابا الفاتيكان فرنسيس وشيخ الأزهر سيصلان البلاد اليوم بدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد للمشاركة في فعاليات ملتقى البحرين للحوار "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني".
ويشارك في الملتقى نحو 200 شخصية من رموز وقادة وممثلي الأديان حول العالم، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من شخصيات فكرية وإعلامية بارزة، ويناقش خلال جلساته عدة محاور تعزز وترسخ السلام والعيش المشترك وأهمية الحوار بين الأديان، وتجارب تعزيز التعايش العالمي والأخوة الإنسانية، ودور رجال وعلماء الأديان في معالجة تحديات التغير المناخي، وأزمة الغذاء العالمية.