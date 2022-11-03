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أول لقاء بين ميلوني والقادة الأوروبيين في بروكسل

رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني
3 نوفمبر 2022 15:15

تلتقي رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني الخميس في بروكسل قادة الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى منذ توليها مهامها، في اجتماع يرتقب أن تطغى عليه أزمة الطاقة.

وكتبت صباح الخميس على تويتر أن "صوت إيطاليا في أوروبا سيكون قوياً: نحن مستعدون لمواجهة الملفات الكبرى بدءا بأزمة الطاقة عبر العمل على حل سريع وفعال بهدف دعم العائلات والشركات ووقف التكهنات".

في أول زيارة لها الى الخارج منذ تعيينها - التقت لفترة وجيزة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 23 اكتوبر في روما - ستلتقي برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا.

 

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المصدر: وكالات
جورجيا ميلوني
بروكسل
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