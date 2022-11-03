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السعودية.. إلزامية الدخول للمملكة بجواز السفر المسجّل في"هيّا" لمواطني دول التعاون

مطار في السعودية(أرشيفية)
3 نوفمبر 2022 13:24

أكدت المديرية العامة للجوازات في السعودية على الأشقاء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الراغبين في السفر لحضور فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م دخول المملكة عبر منافذها الدولية بجواز السفر المسجّل في (هيّا) .

وفيما يخص المغادرة عبر منفذ سلوى البري التقيد والالتزام بالتنظيم الخاص بدخول المركبات وفق الفئات المعلنة من الجانب القطري، وذلك لبدء سريان تنفيذ اشتراطات إنهاء إجراءات السفر المُعلنة لحضور مباريات كأس العالم والفعاليات المصاحبة لها، والتي اقتصرت على السماح بدخول المسافرين الحاصلين على بطاقة (هيّا) باستخدام جواز السفر المسجل في منصة (هيّا)..وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

ونوّهت "الجوازات" أنه بإمكان الراغبين في السفر لدولة قطر لحضور بطولة كأس العالم وفعالياته من المواطنين والمقيمين والسياح الحاصلين على بطاقة (هيّا) الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911)؛ لمعرفة أي تعليمات ذات علاقة، كما يمكن لجميع المستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني للمنصة الموحدة "حاضرين" على الرابط: HereForYou.sa، الذي يهدف لتقديم المعلومات اللازمة لضمان سلاسة رحلة الراغبين في حضور مباريات المونديال من داخل المملكة، بالإضافة للزوار القادمين إلى المملكة.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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