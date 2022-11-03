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بايدن يحذّر: رفض نتائج "الانتخابات النصفية" يمهد الطريق للفوضى

بايدن يحذّر: رفض نتائج "الانتخابات النصفية" يمهد الطريق للفوضى
3 نوفمبر 2022 07:34

حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن رفض بعض المرشحين الجمهوريين قبول نتائج انتخابات منتصف الولاية "يمهد الطريق للفوضى".
 
ودعا بايدن في كلمة متلفزة "هناك مرشحون يتنافسون على مناصب من كل المستويات في أميركا... لا يلتزمون بقبول نتائج الانتخابات التي يخوضونها".

وأضاف "يمهد ذلك الطريق للفوضى في أميركا... وهو أمر غير مسبوق وغير قانوني وغير أميركي".

وتابع الرئيس الديموقراطي "كما قلت من قبل، لا يمكنك أن تحب بلدك فقط عندما تفوز".

وأردف في كلمته قبل ستة أيام من الانتخابات النصفية، "هذه ليست سنة عادية".

وأوضح "في سنة عادية، لا نواجه كثيرا سؤال ما إذا كان الصوت الذي ندلي به سيحافظ على الديموقراطية أو يعرضها للخطر".

وأضاف "لكن ذلك هو الحال هذه السنة".

ويقدّر مراقبو الانتخابات أن الديموقراطيين سيخسرون غالبيتهم في مجلس النواب لصالح الجمهوريين الثلاثاء، في حين أن حفاظهم على غالبيتهم في مجلس الشيوخ ما يزال موضع شكّ.

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المصدر: وكالات
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