البحرين: ضرورة تحقيق الأمن الغذائي العربي

الجزائر (الاتحاد)

شدد الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، الممثل الخاص لملك البحرين، على ضرورة توحيد الصف العربي لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومي العربي، مؤكداً أن تحقيق الأمن الغذائي العربي والاكتفاء الذاتي، يأتي كأهم متطلبات نجاح واستدامة المسار التنموي العربي، وذلك بالاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية وتنمية القدرات وصولاً للتكامل بين الدول العربية التي تمتلك كل الإمكانات؛ ما يؤهلها لبلوغ هذا الهدف، ويمكنها من التكيف مع التغيرات البيئية والمناخية التي طرأت على العالم، وما يشهده من نزاعات وتغيرات اقتصادية وسياسية واستراتيجية.

وقال الممثل الخاص لملك البحرين، في كلمته خلال القمة العربية في دورتها الـ31 بالجزائر أمس: إن «الاجتماع يأتي تأكيداً على إدراكنا التام بما يحيط بدولنا وشعوبنا من مخاطر وتحديات تهدد أمننا القومي، وتعطل عملنا المشترك، وهو ما يستوجب سرعة العمل للوصول بالتنسيق والتعاون العربي العربي الثنائي والجماعي إلى أعلى مستوياته في ظل الاتفاقيات والمعاهدات لجامعة الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة والأزمات والظروف التي تحاصر وطننا العربي الكبير والصراعات السياسية والعسكرية التي تعاني منها بعض دولنا العربية، فضلاً عما تشهده من تدخلات في شؤونها الداخلية».

وأضاف أن مشكلات الطاقة والمياه وانتشار الأوبئة والأمن السيبراني من التحديات التي تهدد وطننا القومي العربي، وهو ما يفرض علينا ضرورة توحيد الصف والتضامن.

وأشاد ممثل البحرين بجهود الجزائر لاستضافتها ورعايتها اجتماعات الفصائل الفلسطينية التي أسفرت عن «وثيقة إعلان الجزائر»، آملين أن يحقق هذا الإنجاز وحدة الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله العادل على الصعد كافة لنيل حقوقه المشروعة.

وثمن جهود المملكة العربية السعودية والإمارات من أجل إعادة الأمن والاستقرار في اليمن، معرباً عن دعم بلاده الكامل للمجلس القيادي الرئاسي، ومساندة جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وفق المرجعية الدولية المعتمدة، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني. وقال الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، الممثل الخاص لملك البحرين، نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، إن مملكة البحرين تشاطر دول المنطقة والمجتمع الدولي، القلق إزاء تصاعد الصراعات الإقليمية والدولية، في ظل التهديد باستخدام الأسلحة النووية، وتجدد موقفها إزاء هذا الخطر وامتلاك هذه الأسلحة، ودعوتها المجتمع الدولي لإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.