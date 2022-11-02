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رئيس مجلس القيادة اليمني يطالب بتصنيف «الحوثيين» جماعة إرهابية

رشاد العليمي
3 نوفمبر 2022 02:17

الجزائر (الاتحاد)

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دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أمس، القادة العرب المشاركين في القمة العربية في الجزائر، إلى تصنيف «الحوثيين» جماعة إرهابية.
وقال العليمي، في كلمته التي ألقاها أمام مؤتمر القمة العربية: «إن الجماعة تسببت في مقتل ووفاة نحو نصف مليون شخص، بينهم نساء وأطفال، وشردت حوالي خمسة ملايين آخرين في أنحاء البلاد وعبر الأقطار والقارات، وزرعت ملايين الألغام، والعبوات والمتفجرات المحرمة دولياً، وقادت الأطفال والشباب إلى محارق الموت، وشرعت في تجريف هويتنا الوطنية». وأوضح أن «أكثر من 80 في المئة من اليمنيين ينتظرون المساعدات من الوكالات الإغاثية، في ظل تعنت الميليشيات الإرهابية ورفضها كل الجهود والمساعي الحميدة لإنهاء هذه المعاناة».وأكد العليمي دعمه لتجديد الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، «رغم رفض الميليشيات تجديد الهدنة، وعدم وفائها بالتزامها المتعلق بفتح طرق تعز المحاصرة منذ سبع سنوات».

رشاد العليمي
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