السيسي يدعو القادة العرب لحضور «كوب 27»

الجزائر (الاتحاد)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، ضرورة تعزيز وحدة الصف العربي لمنع التدخلات الخارجية ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، لافتاً إلى أن القمة العربية جاءت في توقيت مهم بالتزامن مع عدد من الأزمات العالمية.

ووجّه السيسي الدعوة لقادة وزعماء الدول العربية، لحضور قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ، قائلاً: «أغتنم هذه المناسبة للإعراب عن سعادتي لدعوتكم لحضور قمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ».

وشدد السيسي، في كلمته في فعاليات اليوم الثاني للقمة العربية الـ31 في الجزائر، على أن «تاريخ الأمة العربية وما شهدته دولنا من أحداث في الماضي القريب يثبت لنا جميعاً وبما لا يدع مجالاً للشك أن ما قد يؤلم أشقاءنا بالمغرب العربي سيمتد إلى مصر والمشرق العربي ودول الخليج، وأن عدم الاستقرار في دول المشرق أو فلسطين إنما تمتد آثاره إلى المغرب العربي، وأن تهديد أمن الخليج هو تهديد لنا جميعاً».

وأكد السيسي أن «أمننا القومي العربي هو كل لا يتجزأ، فأينما نولِ أنظارنا نجد أن الأخطار التي تداهم دولنا واحدة».

ودعا السيسي إلى تبني مقاربة لتعزيز القدرات العربية، لافتاً إلى أن مصر تطمح إلى شراكة فعلية مع الدول العربية، استناداً إلى ما يجمعها من تاريخ مشترك، والتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهاراً ضمن سياق أوسع من تعزيز العمل الجماعي العربي.

وشدد على أن مصر لن تدخر جهداً في سبيل دعم الجامعة العربية «بيت العرب»، بما يحقق مصالح الشعوب الشقيقة، معرباً عن ثقته بأن آليات العمل العربي المشترك ستشهد قوة دفع ملموسة، مشدداً على أن مصر ستظل داعمة للأمن القومي العربي.

وأضاف: «إن انعقاد قمتنا العربية يعد في حد ذاته دعوة لاستلهام روح القومية العربية، وتجديد عزيمة الصمود من أجل الحفاظ على هويتنا وتحرير إرادتنا الوطنية والدفاع عن حقوق شعوبنا وصون مقدراتها».