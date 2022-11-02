الكويت: ضرورة تجفيف منابع الإرهاب والتطرف

الجزائر (الاتحاد)

أعرب ممثل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر، عن القلق لرفض ميليشيات «الحوثي» تمديد الهدنة، ورفضها للجهود التي بذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مؤكداً ضرورة «تجفيف منابع الإرهاب والتطرف».

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر، في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية للدورة العادية الـ31 على مستوى القمة العربية في الجزائر.

وجدد الإدانة والاستنكار الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدفت فيه ميليشيات «الحوثي» ميناء الضبة النفطي في حضرموت، وهو ما يعتبر انتهاكاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية، وخرقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2216).

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك السريع والفاعل لردع مثل هذه الأعمال ومحاسبة مرتكبيها، صيانة للأمن والسلم، وحفظاً لإمدادات الطاقة وممرات التجارة الدولية.

كما دعا الأمم المتحدة إلى مواصلة جهودها للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، مؤكداً دعم دولة الكويت الكامل لتلك الجهود وصولاً إلى الحل السياسي للأزمة، بما يحقق للأشقاء في اليمن تطلعاتهم إلى تحقيق الأمن والاستقرار.

وأعلن ولي العهد الكويتي دعم بلاده لحل سياسي في سوريا واليمن، داعياً المجتمع الدولي لإنجاح مسيرة السلام في الشرق الأوسط للوصول لحل للقضية الفلسطينية.

وجدد التأكيد على تمسك الكويت بالنظام الدولي متعدد الأطراف، مشدداً على ضرورة «التصدي سريعاً للتغيرات المناخية».