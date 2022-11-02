المنفي: المراحل الانتقالية تطيل عُمر الأزمات الليبية

الجزائر (الاتحاد)

دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس، الدول العربية «إلى تبني موقف عربي موحد تجاه الأوضاع في ليبيا، وعلى رأسها رحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية كافة عن الأراضي الليبية»، مشدداً على ضرورة وقف التدخلات السلبية وغير البناءة، ودعم المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة في ليبيا. وقال المنفي، في كلمة أمام القمة العربية التي استضافتها الجزائر خلال اليومين الماضيين، إن «الاستمرار في المراحل الانتقالية لا يُعبر عن تطلعات الشعب الليبي في بناء دولته، ولا يخدم مصلحته في تحقيق الاستقرار الدائم، فلا يخفى عنكم أن المراحل الانتقالية تطيل عُمر الأزمات، وتسهم في تفاقمها، فضلاً عن أنها تقف حاجزاً أمام ممارسة الشعب الليبي لحقه الانتخابي».

وأضاف: «يؤكد المجلس الرئاسي ضرورة أن يوظف أي حوارٍ لاستكمال تنفيذ خريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، وتحقيق هدفها في تعزيز الشرعية السياسية، عبر انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس دستوري واضح، والابتعاد عن كل ما من شأنه زيادة الانقسامات في ليبيا».

وأكد ضرورة معالجة القضايا الاقتصادية التي تعد إحدى أهم مكونات الأزمة في ليبيا، نظراً للطبيعة الريعية غير المتنوعة للاقتصاد الليبي، حيث يتوجب تحييد المال العام عن الصراع السياسي، وضمان العدالة والرشد في الإنفاق. ودعا المنفي الجامعة العربية إلى مساندة المجلس الرئاسي، وممارسة دوره المأمول في تقريب وجهات النظر، وبناء جسور الثقة بين الليبيين، جنباً إلى جنب مع الدور الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في ليبيا.