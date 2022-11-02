الخميس 3 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

طرفا الصراع الإثيوبي يتفقان على وقف القتال

طرفا الصراع الإثيوبي يتفقان على وقف القتال
3 نوفمبر 2022 02:17

بريتوريا (رويترز) 

أخبار ذات صلة
بدء محادثات السلام الإثيوبية في جنوب أفريقيا
انطلاق محادثات سلام بين الحكومة الإثيوبية و«التيغراي»

اتفق طرفا الصراع في منطقة «تيجراي» بشمال إثيوبيا على وقف الأعمال القتالية، في انفراجة دبلوماسية كبيرة بعد عامين من حرب أودت بحياة الآلاف وشردت الملايين ودفعت بمئات الآلاف نحو المجاعة. واندلعت الحرب في نوفمبر 2020، بين قوات إقليم تيجراي من جهة وقوات الجيش الاتحادي الإثيوبي وحلفائه، ومن بينهما قوات من أقاليم أخرى.
وقال وسيط الاتحاد الإفريقي أولوسيجون أوباسانجو، الذي رحب بمندوبين من الحكومة وقوات تيجراي في حفل التوقيع أمس، في بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا، إن الاتفاق سيسمح بتقديم الإمدادات الإنسانية إلى تيجراي من جديد.
وبدأت محادثات السلام رسمياً في بريتوريا يوم 25 أكتوبر.

إقليم تيجراي
إثيوبيا
الحكومة الإثيوبية
آخر الأخبار
شاشة تليفزيونية تُظهر بثًا إخباريًا مع لقطات ملف لتجربة صاروخ كوري شمالي ، في محطة سكة حديد في سيول
عربي ودولي
سول: بيونج يانج أطلقت صاروخاً بالستياً عابراً للقارات
اليوم 08:42
كيف تسعف مريضاً بالنوبة القلبية؟
دنيا
كيف تسعف مريضاً بالنوبة القلبية؟
اليوم 08:22
5 تطبيقات يمكن أن تسرق تفاصيل الحسابات البنكية.. كن حذراً
دنيا
5 تطبيقات يمكن أن تسرق تفاصيل الحسابات البنكية.. كن حذراً
اليوم 08:07
زيلينسكي: استمرار اتفاق تصدير الحبوب مع روسيا "مهم للعالم بأسره"
عربي ودولي
زيلينسكي: استمرار اتفاق تصدير الحبوب مع روسيا "مهم للعالم بأسره"
اليوم 07:57
بايدن يحذّر: رفض نتائج "الانتخابات النصفية" يمهد الطريق للفوضى
عربي ودولي
بايدن يحذّر: رفض نتائج "الانتخابات النصفية" يمهد الطريق للفوضى
اليوم 07:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©