طرفا الصراع الإثيوبي يتفقان على وقف القتال

بريتوريا (رويترز)

اتفق طرفا الصراع في منطقة «تيجراي» بشمال إثيوبيا على وقف الأعمال القتالية، في انفراجة دبلوماسية كبيرة بعد عامين من حرب أودت بحياة الآلاف وشردت الملايين ودفعت بمئات الآلاف نحو المجاعة. واندلعت الحرب في نوفمبر 2020، بين قوات إقليم تيجراي من جهة وقوات الجيش الاتحادي الإثيوبي وحلفائه، ومن بينهما قوات من أقاليم أخرى.

وقال وسيط الاتحاد الإفريقي أولوسيجون أوباسانجو، الذي رحب بمندوبين من الحكومة وقوات تيجراي في حفل التوقيع أمس، في بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا، إن الاتفاق سيسمح بتقديم الإمدادات الإنسانية إلى تيجراي من جديد.

وبدأت محادثات السلام رسمياً في بريتوريا يوم 25 أكتوبر.