السوداني يطالب بدعم دولي لاسترداد أموال العراق المهربة

بغداد (الاتحاد)

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أمس، أن بلاده ستفعّل القوانين المرعية وتستفيد من تجارب الدول الناجحة في مجال محاربة الفساد.

ودعا السودانى، خلال اجتماعه، أمس، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، «المجتمع الدولي إلى دعم العراق من أجل استرداد أمواله المهربة، كذلك استرداد المطلوبين للقضاء من المدانين والمتورطين بقضايا الفساد، ولا سيما في قضية التأمينات الضريبية».

وعرضت بلاسخارت «المساعدة من خلال برامج الأمم المتحدة لتقديم التدريب والدعم اللوجستي في جهود الحكومة وجديتها في مكافحة الفساد وتأكيدها على الحد من ممارساته».

وحسب بيان للحكومة العراقية، شهد اللقاء استعراض خطط الحكومة لمعالجة ملف النازحين، عبر العمل على تأمين عودتهم إلى مناطقهم بعد توفير سبل الحياة الكريمة والاستقرار لهم وجهود الحكومة في محاربة الفساد.