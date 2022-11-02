ملتقى البحرين.. تعزيز الحوار والأخوة

أحمد شعبان (القاهرة)

تستضيف مملكة البحرين، اليوم، ملتقى الحوار «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني»، برعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وبحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة، ونحو 200 شخصية من رموز وقادة وممثلي الأديان حول العالم.

ينظم الملتقى مجلس حكماء المسلمين، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في البحرين، ومركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، في إطار حرص المملكة وتوجهها الاستراتيجي لمد جسـور الحوار بين قـادة الأديان والمذاهب ورموز الفكر والثقافة والإعلام، بالتعاون مع الأزهر الشـريف والكنيسة الكاثوليكيَّـة ومجلس حكماء المسلمين وعددٍ من المؤسسات الدوليَّة المعنيَّة بالحوار والتعايش الإنساني والتسامح.

ويناقش المؤتمر تجارب تعزيز التعايش العالمي والأخوة الإنسانية، والحوار والتعايش السلمي «إعلان البحرين نموذجاً»، ودور رجال وعلماء الأديان في معالجة تحديات العصر مثل التغير المناخي وأزمة الغذاء العالمية، وحوار الأديان وتحقيق السِّلم العالمي «وثيقة الأخوة الإنسانية».

وأكد علماء بالأزهر الشريف لـ«الاتحاد» أهمية الملتقى في تقريب وجهات النظر بين الشرق والغرب، وتعزيز الأخوة الإنسانية، والحوار بين الأديان التي تهدف لرفعة الأوطان والإنسان، والتصدي للأخطار والتحديات التي تواجه الإنسانية.

وقال الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر: «إن ملتقى البحرين امتداد لجولات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان في إطار تعزيز الأخوة الإنسانية، وللملتقيات التي حضرها شيخ الأزهر في أوروبا».

وأضاف عميد كلية الدعوة لـ«الاتحاد»، أن هذا دور مهم جداً يضطلع به الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين ويدعمه ويسعى إليه الإمام الأكبر، فالعالم أشد ما يكون حاجة الآن للسلام والأمن في ظل التحديات والأزمات والحروب الراهنة.

وثمّن الجهود الكبيرة وغير المسبوقة التي يبذلها شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، لتعزيز وترسيخ الحوار والتعاون بين البشر، وأنهما انتقلا بالحوار من الشعارات والنظريات إلى واقع يعيشه الناس في عالم اليوم.

وأشار الدكتور أحمد حسين إلى أن القرآن الكريم حث على التعارف في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا)، فالأصل في الإنسانية التعارف والتقارب والتفاهم، والأصل في الإنسان التعاون في المشتركات والأخلاق.