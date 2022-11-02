مخاوف من العنف قبيل التجديد النصفي للكونجرس

واشنطن (وكالات)

أدى هجوم عنيف على زوج الزعيمة الديمقراطية نانسي بيلوسي إلى زيادة المخاوف من أن تفضي معلومات مضللة وانقسامات سياسية عميقة إلى أعمال عنف قبل انتخابات منتصف الولاية الأميركية. وقع هذا الهجوم قبل أكثر من أسبوع من انتخابات منتصف الولاية الحاسمة، وسط أجواء متوترة. وقال مسؤولون عن الانتخابات ونواب إنهم شهدوا زيادة في التهديدات والترهيب.

في ولاية أريزونا، قام مسلحون بدوريات حول صندوق يمكن للناخبين وضع بطاقة الاقتراع فيه مسبقاً، مما أثار قلق الناخبين.

وتزايدت المخاوف من العنف السياسي في الولايات المتحدة منذ رفض دونالد ترامب قبول هزيمته في نوفمبر 2020 مما أدى إلى اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021.

مذاك لم يهدأ التوتر في الخطاب السياسي ويعود ذلك جزئياً إلى ثقل الجهات الداعمة لدونالد ترامب في الحزب الجمهوري وادعاءات بالتزوير من قبل الديمقراطيين في الانتخابات المقبلة.