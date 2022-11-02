الخميس 3 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

زيلينسكي يشكر أردوغان بشأن الحفاظ على «اتفاق الحبوب»

أرشيفية
3 نوفمبر 2022 00:25

شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، لنظيره التركي رجب طيب أردوغان مساهمته في «الحفاظ» على اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية المبرم مع روسيا، بعدما أعلنت موسكو عودتها للالتزام به.

وأكد زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي أنه «شكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال محادثة هاتفية معه، مساهمته الفاعلة في الحفاظ على (الاتفاق بشأن الحبوب)».

وكان أردوغان قد أجرى الثلاثاء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في إطار جهود وساطة قادها بين كييف وموسكو.

واستأنفت روسيا الأربعاء مشاركتها في اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية بعد تلقي «ضمانات خطية» من أوكرانيا بشأن جعل الممر المستخدم لنقلها منزوع السلاح.

وكانت موسكو قد علقت السبت مشاركتها في اتفاق الحبوب بعد هجوم بمسيرات على أسطولها المتمركز في خليج سيباستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها.

أخبار ذات صلة
زيلينسكي: استمرار اتفاق تصدير الحبوب مع روسيا "مهم للعالم بأسره"
أردوغان: قدرة أوكرانيا وروسيا على تصدير الحبوب أمر حيوي للعالم
المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
رجب طيب أردوغان
آخر الأخبار
شاشة تليفزيونية تُظهر بثًا إخباريًا مع لقطات ملف لتجربة صاروخ كوري شمالي ، في محطة سكة حديد في سيول
عربي ودولي
سول: بيونج يانج أطلقت صاروخاً بالستياً عابراً للقارات
اليوم 08:42
كيف تسعف مريضاً بالنوبة القلبية؟
دنيا
كيف تسعف مريضاً بالنوبة القلبية؟
اليوم 08:22
5 تطبيقات يمكن أن تسرق تفاصيل الحسابات البنكية.. كن حذراً
دنيا
5 تطبيقات يمكن أن تسرق تفاصيل الحسابات البنكية.. كن حذراً
اليوم 08:07
زيلينسكي: استمرار اتفاق تصدير الحبوب مع روسيا "مهم للعالم بأسره"
عربي ودولي
زيلينسكي: استمرار اتفاق تصدير الحبوب مع روسيا "مهم للعالم بأسره"
اليوم 07:57
بايدن يحذّر: رفض نتائج "الانتخابات النصفية" يمهد الطريق للفوضى
عربي ودولي
بايدن يحذّر: رفض نتائج "الانتخابات النصفية" يمهد الطريق للفوضى
اليوم 07:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©