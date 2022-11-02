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زيلينسكي يشكر أردوغان بشأن الحفاظ على «اتفاق الحبوب»
أرشيفية
3 نوفمبر 2022 00:25
شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، لنظيره التركي رجب طيب أردوغان مساهمته في «الحفاظ» على اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية المبرم مع روسيا، بعدما أعلنت موسكو عودتها للالتزام به.
وأكد زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي أنه «شكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال محادثة هاتفية معه، مساهمته الفاعلة في الحفاظ على (الاتفاق بشأن الحبوب)».
وكان أردوغان قد أجرى الثلاثاء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في إطار جهود وساطة قادها بين كييف وموسكو.
واستأنفت روسيا الأربعاء مشاركتها في اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية بعد تلقي «ضمانات خطية» من أوكرانيا بشأن جعل الممر المستخدم لنقلها منزوع السلاح.
وكانت موسكو قد علقت السبت مشاركتها في اتفاق الحبوب بعد هجوم بمسيرات على أسطولها المتمركز في خليج سيباستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها.
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المصدر: وكالات
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أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
رجب طيب أردوغان
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