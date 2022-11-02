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أردوغان: قدرة أوكرانيا وروسيا على تصدير الحبوب أمر حيوي للعالم

أردوغان: قدرة أوكرانيا وروسيا على تصدير الحبوب أمر حيوي للعالم
2 نوفمبر 2022 23:28

 قال مكتب الرئيس رجب طيب أردوغان، إن الزعيم التركي تحدث هاتفياً مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، وأبلغه بأن قدرة أوكرانيا وروسيا على بيع الحبوب أمر حيوي للعالم بأسره.

وأضافت إدارة الاتصالات، أن الرئيس التركي قال إنه يجب تعزيز الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب بحل عادل. ويأتي اتصال أردوغان بعد أن قالت روسيا إنها ستستأنف مشاركتها في اتفاق يسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا التي مزقتها الحرب.

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المصدر: وكالات
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