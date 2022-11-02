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الرياض تستضيف القمة العربية المقبلة قبل 30 مارس

الرياض تستضيف القمة العربية المقبلة قبل 30 مارس
2 نوفمبر 2022 21:07

أعلن الأمين العام للجامعة العربية، اليوم الأربعاء، أن القمة العربية المقبلة ستعقد في مدينة الرياض قبل 30 مارس 2023 وكانت قمة العام الجاري قد اختتمت أعمالها بالجزائر اليوم.

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المصدر: وكالات
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