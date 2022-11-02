نتنياهو في طريقه لاستعادة السلطة بعد خامس انتخابات مبكرة
نتنياهو في طريقه لاستعادة السلطة بعد خامس انتخابات مبكرة
2 نوفمبر 2022 20:38
بدا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق اليميني بنيامين الأربعاء على مشارف العودة إلى السلطة على ضوء النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي تظهر تقدم تحالفه مع اليمين المتطرف بهامش ضئيل. وأظهرت معطيات لجنة الانتخابات المركزية، بعد فرز 87.2 في المئة من الأصوات حصول تحالف نتنياهو على 65 مقعداً. ويخول ذلك نتنياهو العودة إلى مقدمة الساحة السياسية. وقال نتنياهو الزعيم اليميني المخضرم (73 عاماً) لمؤيديه فجر الأربعاء في القدس "نحن قريبون جداً من نصر كبير". لكن خصمه الرئيسي رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد قال في تل أبيب "لم يتقرر شيء" وإن حزبه "ويش عتيد"، "سينتظر بصبر ... النتائج النهائية". يظهر فرز الأصوات حتى الآن حصول حزب الليكود بزعامة نتنياهو على 32 مقعداً، وحزب لبيد على 24 مقعداً.