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قلق أميركي متزايد إزاء احتمال استخدام روسيا السلاح النووي

أرشيفية
2 نوفمبر 2022 20:17

قال البيت الأبيض الأربعاء: إن النقاشات المتكررة لمسؤولين روس لاحتمال استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا جعل المسؤولين الأميركيين «قلقين بشكل متزايد» من أن يصبح ذلك الاحتمال حقيقة.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي «أصبحنا قلقين بشكل متزايد إزاء تلك الاحتمالات مع مرور هذا الأشهر».

وتابع «نحن نراقب الوضع بأفضل ما يمكن».

ولم يؤكد كيربي صحّة ما ورد في مقالة في صحيفة «نيويورك تايمز» أشارت إلى أن ضباطاً روساً رفيعين تباحثوا مؤخرا حول توقيت استعمال الأسلحة النووية في أوكرانيا وكيفية ذلك.

لكن البيت الأبيض أشار إلى عدم وجود أي مؤشرات لديه تدل على استعدادات ملموسة لروسيا بهذا الصدد.

ومؤخراً حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن البشرية تواجه خطر حرب «نهاية العالم» لأول مرة منذ الحرب الباردة، مشيرا إلى أن بوتين قد يستخدم ترسانته النووية بينما تواجه قواته صعوبات في التصدي لهجوم أوكراني مضاد.

 

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