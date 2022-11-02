ألمانيا ترفض حظر الألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر رفضها لمطالب المنظمة الألمانية لحماية البيئة، بفرض حظر عام على الألعاب النار خلال احتفالات رأس السنة.

وردا على سؤال في هذا الشأن، قالت متحدثة باسم الوزارة اليوم الأربعاء إن الحكومة الاتحادية كانت قررت، والولايات، حظرا مماثلا في رأس السنة آخر عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا " وليس من المتوقع حاليا أن يحدث مجددا موقف يتطلب قرارا مشابها".

يشار إلى أنه كان قد تم حظر بيع الألعاب النارية الخاصة بليلة رأس السنة في كل أنحاء ألمانيا في العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا، كما كان هناك حظر سار على التجمعات في ليلة رأس السنة والعام الجديد.

وكان الهدف من هذه التدابير هو حماية المستشفيات من الأعباء الزائدة التي قد تنجم على سبيل المثال عن الإصابات التي تقع أثناء إشعال الألعاب النارية في ليلة رأس السنة.

كانت المنظمة الألمانية لحماية البيئة طالبت وزيرة الداخلية أمس الثلاثاء بحظر الألعاب النارية في هذا العام "بشكل نهائي"، وقال الرئيس التنفيذي الاتحادي للمنظمة يورجن ريش إن من الممكن للوزيرة من خلال تعديلات قليلة وبسيطة للائحة المتعلقة بالمتفجرات أن تضع حدا للألعاب النارية الضارة بالبيئة على نحو سريع.

وتحتج المنظمة بشكل أساسي في مطالبتها بما تسببه هذه الألعاب من إحداث مستوى مرتفع من التلوث بالغبار الناعم.