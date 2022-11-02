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بوتين يدعو إلى تحديث الأسلحة العسكرية الروسية

بوتين يدعو إلى تحديث الأسلحة العسكرية الروسية
2 نوفمبر 2022 18:24

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إلى تحديث الأسلحة التي يستخدمها الجيش الروسي.

وقال بوتين في اجتماع لمجلس التنسيق الحكومي إن "الأسلحة يجب أن يطرأ عليها التحسن باستمرار وأن تظل فعالة. ولتحقيق ذلك، أكرر، أنه من المهم ضمان وجود منافسة قوية بين المصنعين والمطورين".

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المصدر: وكالات
روسيا
فلاديمير بوتين
الجيش الروسي
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