رئيس أوكرانيا يطلب المساعدة في استعادة الكهرباء في بلاده
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
2 نوفمبر 2022 17:41
طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الاتحاد الأوروبي المساعدة في استعادة الكهرباء في أوكرانيا، حيث تضررت البنية التحتية للطاقة، بسبب التصعيد الروسي الأخير.
وسيتم فصل المناطق الأوكرانية الوسطى والشمالية عن الشبكة اليوم الأربعاء، حيث تحاول الشركة القائمة على تشغيل المرافق، والتي تديرها الدولة الحفاظ على الكهرباء، مع اقتراب فصل الشتاء، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم الأربعاء.
وسيهيمن الوضع على جدول الأعمال في برلين غداً، عندما يجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع.