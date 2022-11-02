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استئناف حركة سفن الحبوب بعد عودة روسيا لـ«الاتفاق»

سفينة شحن محملة بالحبوب في المدخل الجنوبي لمضيق البوسفور
2 نوفمبر 2022 17:38

استأنفت روسيا الأربعاء مشاركتها في اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية بعد تلقي "ضمانات خطية" من أوكرانيا بشأن جعل الممر المستخدم لنقلها منزع السلاح.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تعتبر بلاده ضامنة لهذه الاتفاقية الحاسمة لتأمين إمدادات الغذاء العالمية، استئناف الصادرات الأوكرانية في البحر الأسود اعتبارا من ظهر الأربعاء عبر هذا الممر الآمن.
وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر تلغرام "تعتبر روسيا أن الضمانات التي تلقتها حتى الآن تبدو كافية وتستأنف تنفيذ الاتفاق".
علقت موسكو السبت مشاركتها في اتفاق الحبوب بعد هجوم بمسيرات على أسطولها المتمركز في خليج سيباستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها. وحمَّل الجيش الروسي مسؤولية هذه العملية إلى أوكرانيا بمساعدة "خبراء بريطانيين" وأكد أنها تمت من الممر البحري المخصص للصادرات الأوكرانية.
يبدو أن سلسلة من المكالمات الهاتفية في الأيام الأخيرة بين المسؤولين الروس والأتراك، لا سيما الثلاثاء بين أردوغان والرئيس فلاديمير بوتين، ووساطة الأمم المتحدة الضامن الآخر للاتفاق، أقنعت موسكو بمراجعة موقفها.

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المصدر: وكالات
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