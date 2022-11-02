الخميس 3 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

السيسي يؤكد دعم مصر لجهود مسيرة التنمية والإصلاح بتونس

السيسي يؤكد دعم مصر لجهود مسيرة التنمية والإصلاح بتونس
2 نوفمبر 2022 16:45

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي  اليوم الأربعاء دعم بلاده لكافة الجهود الجارية الحثيثة لمواصلة مسيرة التنمية والإصلاح بتونس.

جاء ذلك خلال لقاء  السيسي اليوم مع الرئيس التونسي  قيس سعيد ، وذلك على هامش القمة العربية في الجزائر ، وفق المتحدث باسم الرئاسة  المصرية .

وقال المتحدث ، في بيان نشره عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، إن السيسي أعرب عن التقدير للعلاقات "الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، فضلاً عن التشابك الحضاري والثقافي الممتد"، متمنياً "كل التوفيق والنجاح للسلطة التنفيذية بتونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد في إدارة الدولة خلال هذا المنعطف الهام من تاريخ الشعب التونسي الشقيق".

وأكد السيسي تطلع مصر إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين إلى إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي.

أخبار ذات صلة
هل الاسكندرية مهددة بالغرق بفعل تغير المناخ؟
مسيرة "كوب".. من برلين إلى شرم الشيخ

وأكد الرئيس التونسي عمق الروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص بلاده على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك لمصلحة الشعبين الشقيقين، وكحجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر إقليمياً ودولياً.

وأعرب قيس سعيد عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية الشاملة، فضلاً عن الاطلاع على الجهود المصرية الحثيثة في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، إلى جانب التشاور بشأن أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: د ب أ
عبدالفتاح السيسي
مصر
تونس
آخر الأخبار
شاشة تليفزيونية تُظهر بثًا إخباريًا مع لقطات ملف لتجربة صاروخ كوري شمالي ، في محطة سكة حديد في سيول
عربي ودولي
سول: بيونج يانج أطلقت صاروخاً بالستياً عابراً للقارات
اليوم 08:42
كيف تسعف مريضاً بالنوبة القلبية؟
دنيا
كيف تسعف مريضاً بالنوبة القلبية؟
اليوم 08:22
5 تطبيقات يمكن أن تسرق تفاصيل الحسابات البنكية.. كن حذراً
دنيا
5 تطبيقات يمكن أن تسرق تفاصيل الحسابات البنكية.. كن حذراً
اليوم 08:07
زيلينسكي: استمرار اتفاق تصدير الحبوب مع روسيا "مهم للعالم بأسره"
عربي ودولي
زيلينسكي: استمرار اتفاق تصدير الحبوب مع روسيا "مهم للعالم بأسره"
اليوم 07:57
بايدن يحذّر: رفض نتائج "الانتخابات النصفية" يمهد الطريق للفوضى
عربي ودولي
بايدن يحذّر: رفض نتائج "الانتخابات النصفية" يمهد الطريق للفوضى
اليوم 07:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©