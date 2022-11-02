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رئيس وزراء بريطانيا يعدل عن قراره ويعلن حضوره قمة كوب 27 في مصر

رئيس وزراء بريطانيا يعدل عن قراره ويعلن حضوره قمة كوب 27 في مصر
2 نوفمبر 2022 15:53

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عدوله عن قرار عدم حضور قمة المناخ كوب 27، وقال إنه  سوف يحضر القمة في مصر الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية  أن سوناك كتب في تغريدة لدى تأكيده أنه سوف يحضر قمة المناخ " لا يوجد رخاء طويل الأمد بدون اتخاذ إجراء تجاه التغير المناخي" ولا أمن للطاقة بدون الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة .

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وكان سوناك ينوى عدم حضور القمة، حيث كان مقر الحكومة البريطانية فى داوننج ستريت قد أعلن أنه ( أي سوناك ) يركز على " تحديات محلية ملحة".

مع ذلك، فإن إعلان سلفه بوريس جونسون إنه سوف يحضر القمة تسبب فى ضغوط على سوناك جعلته يتراجع عن قراره بعدم الحضور .

المصدر: د ب أ
ريشي سوناك
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