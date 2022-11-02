رئيس وزراء بريطانيا يعدل عن قراره ويعلن حضوره قمة كوب 27 في مصر

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عدوله عن قرار عدم حضور قمة المناخ كوب 27، وقال إنه سوف يحضر القمة في مصر الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية أن سوناك كتب في تغريدة لدى تأكيده أنه سوف يحضر قمة المناخ " لا يوجد رخاء طويل الأمد بدون اتخاذ إجراء تجاه التغير المناخي" ولا أمن للطاقة بدون الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة .

وكان سوناك ينوى عدم حضور القمة، حيث كان مقر الحكومة البريطانية فى داوننج ستريت قد أعلن أنه ( أي سوناك ) يركز على " تحديات محلية ملحة".

مع ذلك، فإن إعلان سلفه بوريس جونسون إنه سوف يحضر القمة تسبب فى ضغوط على سوناك جعلته يتراجع عن قراره بعدم الحضور .