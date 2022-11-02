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رئيس الوزراء البريطاني سوناك سيحضر قمة المناخ في مصر

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك
2 نوفمبر 2022 14:19

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأربعاء، إنه سيحضر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) الذي ينعقد في شرم الشيخ بمصر هذا الشهر.

وكان مكتبه قال في وقت سابق إن من المتوقع أن يتغيب سوناك عن قمة المناخ السنوية.

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ريشي سوناك
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شرم الشيخ
قمة المناخ
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