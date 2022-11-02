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الصين تغلق منطقة حول أكبر مصنع آيفون في العالم بسبب كورونا

الصين تغلق منطقة حول أكبر مصنع آيفون في العالم بسبب كورونا
2 نوفمبر 2022 11:10

أعلنت منطقة صناعية صينية، تضم مصنعا لهواتف آيفون تابعا لشركة فوكسكون، اليوم الأربعاء عن إغلاق جديد لمكافحة كوفيد-19.
وقالت المنطقة الاقتصادية لمطار تشنغتشو في وسط الصين إنها ستفرض مجددا إجراءات بأثر فوري بما يشمل منع كل السكان من الخروج ولن تسمح إلا للمركبات المصرح لها بالتحرك على الطرق. وستبقى تلك القيود مفروضة حتى التاسع من نوفمبر.
وفوكسكون هي أكبر مصنع لهواتف آيفون، إذ تنتج 70 بالمئة من الشحنات العالمية وينتج أغلبها من مصنع تشنغتشو الذي يعمل به نحو 200 ألف موظف وعامل. ولدى الشركة مواقع إنتاج أخرى أصغر في الهند وجنوب الصين.
ولم يوضح إعلان المنطقة الصناعية كيف ستنطبق تلك الإجراءات على فوكسكون. ولم تستجب شركتا فوكسكون وأبل بعد لطلبات للتعليق.

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