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زلزال قوي يضرب تشيلي

زلزال
2 نوفمبر 2022 10:05

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر مدينة أنتوفاجاستا الساحلية في شمال تشيلي.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، صباح اليوم الأربعاء أن مركز الزلزال على عمق 140 كيلومترا تحت سطح الأرض وعلى مسافة 22 كيلومترا من مدينة كالاما.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

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المصدر: وكالات
زلزال
تشيلي
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