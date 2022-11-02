الخميس 3 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

أسود تفلت من محبسها بحديقة

موظفو حديقة الحيوان يتفقدون حظيرة أسد ، بعد احتواء أسود هاربة ، في حديقة حيوان تارونجا في سيدني
2 نوفمبر 2022 10:03

تمكنت خمسة أسود من الهرب لفترة قصيرة من محبسها في حديقة حيوان تارونجا في سيدني في وقت مبكر اليوم الأربعاء، مما دفع الحديقة لإطلاق تحذير من المستوى الأول والإسراع بنقل مشاركين في برنامج لقضاء الليل في الحديقة إلى مكان آمن.

وأُطلق التحذير بعدما أظهر مقطع فيديو أربعة أشبال وأسد خارج محبسهم في الساعة 1930 بتوقيت جرينتش بالرغم من أنهم كانوا في منطقة يفصلها جدار طوله ستة أقدام عن باقي الحديقة.

وسيطر حراس الحديقة على أحد الأشبال عن طريق حقنة مهدئة بينما عادت الأسود الأربعة الأخرى إلى محبسها من تلقاء نفسها.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الحديقة أكدت أنه تم تفعيل خطة الاستجابة العاجلة خلال أقل من عشر دقائق من هروب الأسود من منطقة العرض الرئيسية.

وتأكدت عودة الأسود إلى محبسها بحلول الساعة التاسعة صباحا.
ولم يتعرض أي شخص أو حيوان للإصابة وفتحت الحديقة أبوابها بصورة طبيعية.

وذكر المدير التنفيذي لحديقة الحيوان سايمون دافي في مؤتمر صحفي "تطبق الحديقة نظام سلامة صارما للتعامل مع مثل هذه الأحداث وتم التحرك فورا".

واستدعيت الشرطة إلى حديقة الحيوان لاقتياد المشاركين في برنامج قضاء الليل في الحديقة بعيدا عن الخطر.
وحديقة حيوان تارونجا هي الأكبر في المدينة وتضم سبعة أسود - خمسة أشبال وأسدان بالغان - بحسب موقعها على الإنترنت.

ولا تعرف حديقة الحيوان بعد كيف تمكنت الأسود من الهرب وشرعت في تحقيقات رسمية.

أخبار ذات صلة
أستراليا: إعادة زوجات وأطفال مقاتلي «داعش» من سوريا
أستراليا تقدم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا
المصدر: وكالات
الأسد
أستراليا
سيدني
آخر الأخبار
كيف تسعف مريضاً بالنوبة القلبية؟
دنيا
كيف تسعف مريضاً بالنوبة القلبية؟
اليوم 08:22
5 تطبيقات يمكن أن تسرق تفاصيل الحسابات البنكية.. كن حذراً
دنيا
5 تطبيقات يمكن أن تسرق تفاصيل الحسابات البنكية.. كن حذراً
اليوم 08:07
زيلينسكي: استمرار اتفاق تصدير الحبوب مع روسيا "مهم للعالم بأسره"
عربي ودولي
زيلينسكي: استمرار اتفاق تصدير الحبوب مع روسيا "مهم للعالم بأسره"
اليوم 07:57
بايدن يحذّر: رفض نتائج "الانتخابات النصفية" يمهد الطريق للفوضى
عربي ودولي
بايدن يحذّر: رفض نتائج "الانتخابات النصفية" يمهد الطريق للفوضى
اليوم 07:34
بيونج يانج تطلق صواريخ بالستية واليابان تدعو السكان للاحتماء
عربي ودولي
بيونج يانج تطلق صواريخ بالستية واليابان تدعو السكان للاحتماء
اليوم 07:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©