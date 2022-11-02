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كوريا الشمالية تطلق 10 صواريخ من مختلف الأنواع

رجل يشاهد شاشة تليفزيونية تظهر بثًا إخباريًا مع لقطات ملف لتجربة صاروخ كوري شمالي
2 نوفمبر 2022 04:00

أعلنت سول أن كوريا الشمالية أطلقت الأربعاء 10 صواريخ على الأقل من مختلف الأنواع، بعد فترة وجيزة من تأكيدها سقوط صاروخ بالستي للمرة الأولى بالقرب من المياه الإقليمية الكورية الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي "أطلقت كوريا الشمالية 10 صواريخ على الأقل من مختلف الأنواع باتجاه الشرق والغرب"، حيث أمر رئيس البلاد "برد سريع" على "استفزازات" بيونغ يانج الأخيرة.

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المصدر: وكالات
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