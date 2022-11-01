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غوتيريش: العالم يواجه أزمة كبيرة بسبب الانقسامات

أنطونيو غوتيريش
2 نوفمبر 2022 02:09

الجزائر (الاتحاد)

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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال كلمته في القمة العربية الـ31 بالجزائر، أمس، أن العالم يواجه أزمة كبيرة بسبب الانقسامات، موضحاً أن الأمم المتحدة تدعم مسار السلام، ومساندة الفلسطينيين في حل قضيتهم من خلال حل الدولتين.
وفي ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، قال غوتيريش: «ندعو لإعادة اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا لتجنب أزمة غذاء في عدد من دول العالم».
ونوّه غوتيريش، في كلمته، إلى استمرار التعاون الفعال بين الجامعة العربية والمنظمة الدولية، لافتاً إلى أهمية التعاون لمساعدة اللاجئين ومعالجة الأزمات في اليمن وليبيا وغيرها من المناطق. وشدد على أهمية حل النزاعات وإحلال السلام والتعامل مع الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها وأزمات الطاقة والغذاء والتضخم، وأهمية تحفيز تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن قمة المناخ «كوب 27»، التي ستنطلق الأسبوع المقبل في مدينة شرم الشيخ المصرية، ستمثل فرصة للتوافق على خفض الانبعاثات الحرارية والتزام الدول بما تعهدت به.
إلى ذلك، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، حرص بلاده على التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة في المجالات كافة. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع غوتيريش، على هامش مشاركتهما في القمة العربية في الجزائر، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.
وقال المتحدث، إن الرئيس السيسي، أكد حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة في مختلف المجالات، لدعم السلم والأمن الدوليين، وكذا التنسيق مع المنظمة الأممية لتعزيز دورها الأساسي في معالجة القضايا ذات الأولوية للدول النامية.
كما أكد الرئيس السيسي تقدير مصر للتعاون المثمر والمتنامي مع الأمم المتحدة في ما يتعلق بقضية تغير المناخ وتأثيراتها على العالم.

أنطونيو غوتيريش
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الجزائر
الأمم المتحدة
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