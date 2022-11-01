ميقاتي: الأولوية لانتخاب رئيس جديد للبنان

بيروت (وكالات)

شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي على أن الأولوية تبقى لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وتأليف حكومة جديدة، فيما أعلنت الحكومة رفع أسعار الكهرباء لأول مرة منذ التسعينيات.

وقال ميقاتي إن صلاحيات رئيس الجمهورية لا تعود بموجب الدستور إلى رئيس الحكومة، بل إلى مجلس الوزراء.

وأضاف: «سنعمل على إدارة شؤون البلاد من دون استفزاز، ولكن الأولوية تبقى لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتأليف حكومة جديدة، وأن يكون التعاون والانسجام قائماً بينهما، ومن هذا المنطلق سيبقى تعاوننا مع المجلس قائماً وفاعلاً».

وعن احتمال دعوته مجلس الوزراء إلى الانعقاد قال ميقاتي: «إذا لم يكن من موجب وطني أساسي وملح فإنني لن أدعو لجلسة لمجلس الوزراء وسنستمر في تصريف الأعمال بشكل عادي، وفي حال استجد أي أمر طارئ فسأقوم بالتشاور المسبق مع المكونات التي تتشكل منها الحكومة قبل اتخاذ أي قرار».

وأوضح المسؤول اللبناني: «إذا كان النصاب مؤمناً تنعقد الجلسة وتتخذ القرارات بأكثرية الثلثين، أتمنى أن يكون التعاون من قبل الجميع لتمرير هذه المرحلة الصعبة».

وأشار إلى أن «الوضع صعب ولكنني على يقين أن هذا الوطن لن يموت، وإذا تضافرت الجهود لمساعدة الحكومة في الإنقاذ الكامل يمكن ولوج باب الحل والتعافي».

من جهته، قال متحدث باسم مؤسسة كهرباء لبنان الحكومية إن المؤسسة رفعت، أمس، سعر الكهرباء لأول مرة منذ التسعينيات، في تحرك يقول مسؤولون إنه يمهد الطريق لزيادة الإمدادات في نهاية الأمر.

ويشهد لبنان انقطاعات متكررة في الكهرباء منذ التسعينيات، وتسببت التحويلات النقدية للمؤسسة لتغطية الخسائر الحادة في زيادة الدين العام للبلاد بعشرات المليارات من الدولارات.

ويمثل إصلاح قطاع الكهرباء مطلباً رئيساً للدول المانحة التي تعهدت بمساعدة لبنان في الخروج من أزمته المالية إذا قام بإصلاحات.