روسيا توسع منطقة إجلاء المدنيين في «خيرسون»

موسكو (وكالات)

أعلن مسؤولون عينتهم روسيا في منطقة خيرسون التي تسيطر عليها موسكو، أول أمس، أنهم سيبدأون في إجلاء المواطنين من الضفة الشرقية لنهر دنيبرو، مكررين مزاعم رفضتها كييف بأن أوكرانيا ربما تستعد لمهاجمة سد كاخوفكا وإغراق المنطقة. وقال فلاديمير سالدو، حاكم المنطقة المدعوم من روسيا: «إنه قرر توسيع منطقة إجلاء للسكان في المنطقة، وطلب لأول مرة من المدنيين على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو مغادرة منازلهم».

وأضاف «سنقوم بنقل ما يصل إلى 70 ألف شخص» موجودين حالياً في قطاع بعمق 15 كيلومتراً إلى الشرق على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو، لتشمل 7 تجمعات سكنية أخرى. وتابع «بسبب احتمال استعداد كييف لضربة صاروخية ضخمة على سد كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، هناك خطر محدق بأن تغمر المياه منطقة خيرسون».

من جانبها، نفت كييف أنها تخطط لمهاجمة سد كاخوفكا، الذي يبلغ ارتفاعه 30 متراً وطوله 3.2 كيلومتر، وتفريغ خزان بحجم بحيرة لإغراق مدن وقرى سيطرت القوات الروسية عليها في بداية الأزمة، واستنكرت عمليات نقل السكان، معتبرة أنها «عمليات ترحيل».

وأجلت روسيا عشرات الآلاف من المدنيين من الضفة الغربية لنهر دنيبرو في الأسابيع القليلة الماضية في ظل هجوم أوكراني مضاد.