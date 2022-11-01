الولايات المتحدة تدخل أسبوعاً انتخابياً حاسماً

واشنطن (وكالات)

تدخل الولايات المتحدة أسبوعاً انتخابياً حاسماً لمستقبل الرئيس جو بايدن، يأمل الديمقراطيون بأن يتمكّنوا في ختامه من كسر «موجة حمراء» موعودة من قبل خصومهم الجمهوريين في انتخابات منتصف الولاية.

وتنظر الأسواق بإيجابية إلى احتمال فوز الجمهوريين في الانتخابات التشريعية الأميركية في 8 نوفمبر، حتى لو كان البعض قلقاً من احتمال حدوث أزمة بشأن موضوع الديون.

وبعد حملة طاحنة تمحورت حول التضخم، تتزايد ثقة الجمهوريين المعروفين تقليدياً باللون الأحمر، بقدرتهم على حرمان الرئيس الديمقراطي وحزبه الأزرق من غالبيته البرلمانية، في الانتخابات المقررة في 8 نوفمبر.

وخلال هذه الانتخابات التي تأتي في منتصف ولاية الأعوام الأربعة لبايدن، يُدعى الناخبون إلى تجديد كامل مقاعد مجلس النواب (435)، وثلث مقاعد مجلس الشيوخ المؤلف من 100.

وتوّجه زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن ماكارثي إلى الناخبين بالقول «إذا تعبتم من التضخم المتصاعد، من دفع أكثر مما يجب لشراء الوقود، إذا ضقتم ذرعاً بأن حدودنا مفتوحة، وأن نسبة الجريمة تشهد زيادة مطردة، الجمهوريون قطعوا عهداً حيالكم».

وفي الآونة الأخيرة، بدأ بايدن المتهم بانفصاله عن أولويات الناخبين، بالمشاركة ميدانيا في الحملة الانتخابية للديمقراطيين، مؤكداً لمناصريهم أن الجمهوريين هم الذين سيضعفون الاقتصاد.

إلا أن بايدن يعاني في إقناع الأميركيين برأيه، ووفق استطلاعات أُجريت في الآونة الأخيرة، تتمتع المعارضة الجمهورية بحظوظ كبيرة لانتزاع الغالبية في مجلس النواب، في حين يبقى مصير مجلس الشيوخ غير واضح.

وفي مؤشر على التفاؤل السائد في أوساطهم قبل الانتخابات، لا يخفي الجمهوريون أنهم يضعون نصب عينيهم انتزاع مقاعد كانت تقليدياً حكراً على الديمقراطيين، ويكرر المرشحون الجمهوريون القول لمناصريهم «لا موجة حمراء بدونكم»، وذلك من أجل تحفيز قواعدهم على الاقتراع بكثافة.

وسيوجّه فقدان الغالبية في الكونغرس ضربة قوية لبايدن الذي يؤكد عزمه الترشح لولاية رئاسية ثانية في 2024.

وستتركز معركة السيطرة على الكونغرس في عدد من الولايات المفتاحية، ويرجح أن تعطي نتائج ولاية بنسلفانيا الكلمة الفصل في ميل دفّة مجلس الشيوخ، إذ يتنافس على الفوز بمقعد فيها العمدة السابق الديمقراطي جون فيترمان، مع الجرّاح الثري محمد أوز المدعوم من الرئيس السابق دونالد ترامب.

وفي مؤشر على حدة التنافس وأهمية نتيجة الولاية، ستكون بنسلفانيا هذا الأسبوع محطة انتخابية لثلاثة رؤساء: الحالي بايدن والسابق باراك أوباما عن الديموقراطيين، وترامب عن الجمهوريين.

بدوره، وضع ترامب ثقله في هذه المعركة الانتخابية، ودعم مرشحين من خلفيات غير متوقعة ومتنوعة، يجمعهم ولاؤهم المطلق له. ولا يخفي الملياردير المثير للجدل الذي تولى الرئاسة بين 2017 و2021، ميله إلى الترشح مجدداً في 2024، في ما قد يؤدي إلى تكرار معركة بينه وبين بايدن انتهت لصالح الأخير في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.