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السيسي يدعو نظيره البرازيلي المنتخب لولا إلى قمة المناخ

السيسي يدعو نظيره البرازيلي المنتخب لولا إلى قمة المناخ
1 نوفمبر 2022 23:42

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا الذي يتسلم مهمه في 1 يناير لحضور قمة المناخ كوب 27 التي تستضيفها مصر الأسبوع المقبل، بعد فوزه الأحد في انتخابات رئاسة بلاده ضد جايير بولسونارو الذي انتقد كثيراً على مواقفه البيئية السلبية.

وأفاد بيان من الرئاسة المصرية الاثنين بتهنئة السيسي دا سيلفا "بمناسبة انتخابه رئيساً للبرازيل، (..) وأدعوه للحضور إلى مصر للمشاركة في القمة العالمية للمناخ COP 27 بشرم الشيخ".

ونقل بيان الرئاسة عن السيسي أنه "يثق في أن البرازيل قادرة على القيام بدور إيجابي بناء خلال هذه القمة المرتقبة لتعزيز عمل المناخ على الصعيد الدولي".

فيما قال الناطق باسم دا سيلفا "يفكر في الذهاب (إلى قمة المناخ)، لكنه لم يتخذ قراراً بعد".

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المصدر: وكالات
السيسي
المناخ
عبدالفتاح السيسي
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