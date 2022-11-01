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بوتين لأردوغان: نريد «ضمانات حقيقية» بشأن «اتفاق الحبوب»

لقاء سابق لبوتين وأردوغان
1 نوفمبر 2022 21:29

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء إنه يريد "ضمانات حقيقية" من كييف بشأن احترام الاتفاق الذي يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية والذي علّقت روسيا مشاركتها فيه.

وخلال مكالمة هاتفية مع أردوغان، اعتبر بوتين أنه من "الضروري" الحصول من كييف على "ضمانات حقيقية بالاحترام الصارم لاتفاقات اسطنبول، خصوصا ألا يستخدم الممر الإنساني لأغراض عسكرية" وفق ما أوضح الكرملين في بيان.

وأضاف البيان "بعد ذلك فقط يمكننا إعادة النظر في استئناف العمل" في إطار اتفاق الحبوب.

من جانبه، أثار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مسألة الاتفاق خلال مكالمة هاتفية الثلاثاء مع نظيره التركي خلوصي أكار، وهي المكالمة الثانية في 48 ساعة للمسؤولَين، وفق بيان للجيش الروسي.

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المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
رجب طيب إردوغان
روسيا وأوكرانيا
كييفو
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