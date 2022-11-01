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سفن الحبوب تغادر أوكرانيا رغم تحذيرات روسيا

أرشيفية
1 نوفمبر 2022 21:11

قال مركز التنسيق المشترك بقيادة الأمم المتحدة في بيان، إن ثلاث سفن غادرت الموانئ الأوكرانية بحلول ظهر اليوم الثلاثاء بموجب اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وذلك في اليوم الثاني من الإبحار بعدما علقت روسيا مشاركتها في المبادرة.
وعبرت تركيا، التي كانت شريكاً للأمم المتحدة في الوساطة لإبرام الاتفاق والتي تضمن تنفيذه مع الأطراف الأخرى، عن تفاؤلها بإيجاد حل يعيد روسيا إلى الاتفاق ويضمن استمرار أمان الصادرات قي ظل استمرار الحرب في أوكرانيا.
وجاء في بيان مركز التنسيق المشترك، الذي يتخذ من إسطنبول مقراً، أن تحرك السفن اتفقت عليه وفود أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة التي تعمل في المركز، وأن الوفد الروسي أُحيط علماً بذلك.
وفي تطور منفصل، أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي بأن أنقرة تبذل جهوداً مع جميع الأطراف لحل المشاكل المتصلة بتطبيق الاتفاق.
وقالت الرئاسة التركية في بيان، إن أردوغان قال خلال الاتصال إنه "متأكد من أن تعاوناً في اتجاه الحل سيتحقق بشأن الأمر، مثلما هو الحال في مسائل أخرى كثيرة".
وقال بوتين، إن قرار روسيا تعليق مشاركتها في البرنامج جاء رداً على هجوم بطائرات مسيرة على الأسطول الروسي في شبه جزيرة القرم يوم السبت واتهم أوكرانيا بتنفيذه. وقالت موسكو أمس الاثنين، إن من "غير المقبول" أن تبحر السفن عبر الممر.

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المصدر: وكالات
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الحبوب
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