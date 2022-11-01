الأربعاء 2 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

فرنسا تشهد أكثر شهر أكتوبر حرارة منذ 1945

من باريس
1 نوفمبر 2022 20:05

قالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية (ميتيو فرانس) في بيان إن من المتوقع أن يصبح أكتوبر 2022 أكثر شهر أكتوبر ارتفاعا في درجات الحرارة منذ بدء تسجيل بيانات الطقس في عام 1945.

ومع اقتراب متوسط درجات الحرارة من 17 درجة مئوية أو أعلى منها قليلا، بزيادة ثلاث أو أربع درجات على المستويات العادية، كان شهر أكتوبر الماضي أكثر ارتفاعا في درجات الحرارة من المتوسط المسجل في أكتوبر عام 2001 عندما بلغ متوسط درجات الحرارة 16.33 درجة.

وشهد النصف الثاني من الشهر ارتفاعا في درجات الحرارة لفترة طويلة وصعبة بشكل غير عادي حيث ارتفعت درجات الحرارة في مدينة بوردو بجنوب غرب فرنسا إلى 30 درجة مئوية في 16 أكتوبر.

وقالت ميتيو فرانس إن فترات الحرارة غير المعتادة في أواخر أو أوائل العام ستصبح أكثر تكرارا بسبب تغير المناخ.

ومددت المنتجعات الشاطئية في أنحاء أوروبا الموسم في الوقت الذي جعل فيه الدفء غير المعتاد السائحين يستمرون في التوافد على الشواطئ.
 

أخبار ذات صلة
فرنسا تُعد طريقاً برياً لمحاصيل أوكرانيا
دومينيك: عيناي لم تشاهد لاعباً إلا ميسي!
المصدر: وكالات
موجة
فرنسا
موجة الحر
آخر الأخبار
أحمد الجسمي يخوض المنافسة الرمضانية بـ «بطن وظهر»
دنيا
أحمد الجسمي يخوض المنافسة الرمضانية بـ «بطن وظهر»
اليوم 17:08
وزارة الاقتصاد تغلق حسابات ومواقع إلكترونية تروج لسلع ومنتجات مهربة ومغشوشة
الاقتصادي
«الاقتصاد» تنظم منتدى الجيل المستقبلي
اليوم 17:04
أمين عام «دولي السباقات البحرية» يزور نادي دبي
الرياضي
أمين عام «دولي السباقات البحرية» يزور نادي دبي
اليوم 17:00
7 أشواط في السباق الافتتاحي بمضمار ميدان
الرياضي
7 أشواط في السباق الافتتاحي بمضمار ميدان
اليوم 16:54
السيسي يؤكد دعم مصر لجهود مسيرة التنمية والإصلاح بتونس
عربي ودولي
السيسي يؤكد دعم مصر لجهود مسيرة التنمية والإصلاح بتونس
اليوم 16:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©