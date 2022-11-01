بعد عام من «كوب 26».. ما الذي تحقق بشأن المناخ؟

منذ عام مضى في محادثات الأمم المتحدة حول المناخ التي عقدت في جلاسجو باسكتلندا، أعلنت دول وبنوك وشركات عن مجموعة كبيرة من الخطط والتعهدات المتعلقة بالمناخ. وفيما يلي نبذة عن التقدم الذي أحرز في بعض أهم الوعود منذ ذلك الحين.
وافقت نحو 200 دولة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب26) العام الماضي على تحسين تعهداتها بشأن خفض الانبعاثات، المسماة بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني، قبل حلول مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27)، ولكن لم تلتزم بذلك سوى 24 دولة حتى الآن.
ويسير العالم في مسار تخطي متوسط ارتفاع درجات الحرارة درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
ومن بين الدول التي تحسنت مستويات خفض الانبعاثات بها إندونيسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا، إذ تعهدت هذه الدول بخفض الانبعاثات بنسبة 43 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنة بالمستويات المسجلة فيها عام 2005.
وقدمت البرازيل خطة في مارس تتيح فعليا زيادة الانبعاثات لمستوى أعلى من المنصوص عليه في تعهداتها لعام 2016، لكن فوز لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يوم الأحد في انتخابات الرئاسة هناك يزيد الآمال في اتخاذ إجراءات طموحة لمكافحة إزالة غابات الأمازون.
ويخطط الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، وهو ثالث أكبر مسبب للتلوث في العالم، لتحسين تعهده تخفيض الانبعاثات في عام 2023. وقاومت الصين الضغوط الواقعة عليها لتحسين تعهده بوصول مستوى الانبعاثات إلى ذروتها قبل عام 2030، وهو هدف لا يتناول التخفيضات الكبيرة الضرورية لتفادي الاحتباس الحراري الكارثي.
وتعهدت أكثر من 100 دولة العام الماضي بإنهاء إزالة الغابات بحلول عام 2030.
وتضمنت الدول الداعمة للتعهد البرازيل وإندونيسيا والكونجو، التي تحتوي مجتمعة على أكثر من 80 بالمئة من الغابات الاستوائية المتبقية في العالم.
ولكن لتحقيق ذلك الهدف، كان يستلزم تقليص المنطقة التي تزال منها الغابات بنسبة عشرة بالمئة كل عام بدءا من عام 2020. ولكن بدلا من ذلك، انخفضت نسبة إزالة الغابات العام الماضي بنسبة 6.3 بالمئة فقط، وفقا لمنصة الإعلان عن إزالة الغابات التي تتعقب التقدم المحرز في هذا الصدد.
ووصل مستوى إزالة الغابات في الأمازون إلى أعلى مستوياته منذ عام 2006، وتشير البيانات الحكومية الأولية إلى ارتفاعه بنسبة 23 بالمئة في التسعة أشهر الأولى من 2022.
وشهدت إندونيسيا تباطؤا في إزالة الغابات منذ عام 2016. ولكن الكونجو، التي تعهدت بتحسين إجراءات حماية الغابات بعد مؤتمر كوب26، أعلنت بدلا من ذلك عن خطط لفتح مناطق غير ملوثة من الغابات المطيرة وأراضي الخث الغنية بالكربون للتنقيب عن النفط والغاز.
وحتى اللحظة، انضمت 119 دولة وتكتلا، ومن بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى تعهد مؤتمر كوب26 لخفض انبعاثات غاز الميثان بنسبة 30 بالمئة عن مستويات 2020 بحلول عام 2030. ولكن 15 منها فقط طرحت خططا واقعية لفعل ذلك، وفقا لتقرير صادر هذا الشهر عن المعهد الدولي للموارد.
ومن المتوقع أن تقدم عدة دول استراتيجيات تتعلق بخفض غاز الميثان بحلول انعقاد مؤتمر كوب27 في مصر.
وقد تطرح الصين أيضا مستجدات حول خطتها لبدء مراقبة انبعاثات غاز الميثان، وهو تعهد قطعته على نفسها بموجب الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين المعلن عنه في جلاسجو.
ويأتي التركيز على غاز الميثان بعد تحذير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أكبر قفزة سنوية في مستويات تركيز غاز الميثان في 2021، منذ بدء توثيق السجلات قبل ما يقرب من 40 عاما.