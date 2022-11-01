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السعودية تنشئ المجلس الأعلى للفضاء برئاسة ولي العهد

الأمير محمد بن سلمان
1 نوفمبر 2022 19:07

أعلن مجلس الوزراء السعودي، الذي عقد جلسته الاعتيادية الأسبوعية اليوم الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز "إنشاء المجلس الأعلى للفضاء" برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء أن مجلس الوزراء وافق على "إنشاء مجلس باسم (المجلس الأعلى للفضاء) برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتعديل اسم (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) لتكون (هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية)".

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وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه، عقب الجلسة، إن "مجلس الوزراء نوّه بإعلان ولي العهد عن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس خمس شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في الأردن، والبحرين، والسودان، والعراق، وسلطنة عُمان، بقيمة تصل إلى 90 مليار ريال، بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل، وتعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة، تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030".(الدولار يساوي76ر3ريال).

كان ولي العهد السعودي أعلن في السادس والعشرين من الشهر الماضي، عن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس الشركات الخمس الإقليمية، وذلك بعد إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار في أغسطس الماضي، حيث ستبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة ما يصل إلى 90 مليار ريال (24 مليار دولار أميركي) في الفرص الاستثمارية عبر مختلف القطاعات.

 

المصدر: وكالات
محمد بن سلمان
الفضاء
السعودية
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