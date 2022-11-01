لبنان يضبط أكثر من خمسة ملايين حبة كبتاغون معدة للتهريب

ضبطت قوات الأمن اللبنانية الثلاثاء أكثر من خمسة ملايين حبة من الكبتاغون المخدر معدة للتهريب خارج لبنان، وفق ما أعلن وزير الداخلية بسام مولوي.

وشهدت صناعة الحبوب المخدرة المعروفة بالكبتاغون والاتجار بها خلال السنوات الماضية ازدهاراً في لبنان.

وقال مولوي في بيان إن قوة الأمن الداخلي أحبطت محاولة تهريب "خمسة ملايين و415 ألف حبة" كانت مخبأة "في ألواح فايبر" في مستودع في منطقة الغازية جنوب بيروت.



وفي يناير، ضبطت قوات الأمن اللبنانية كميات مخبأة داخل أكثر من 430 صندوقاً . كذلك ضبطت عناصر من الجمارك اللبنانية في ديسمبر تسعة ملايين حبة من الكبتاغون كانت مخبأة في شحنة برتقال في مرفأ بيروت.

وتعدّ حبوب الكبتاغون من المخدرات السهلة التصنيع، وتباع بسعر رخيص في الأسواق، ويرى فيها البعض بديلاً رخيصاً عن الكوكايين.



