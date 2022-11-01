الأربعاء 2 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إنقاذ 9 مهاجرين وفقدان العشرات بعد غرق قاربهم قبالة جزيرة يونانية

إنقاذ 9 مهاجرين وفقدان العشرات بعد غرق قاربهم قبالة جزيرة يونانية
1 نوفمبر 2022 12:40

قال خفر السواحل اليوناني إن سلطات البلاد أنقذت تسعة مهاجرين وتبحث عن عشرات آخرين يُعتقد أنهم مفقودون بعدما غرق قاربهم قبالة ساحل جزيرة إيفيا في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.
وقال المتحدث باسم خفر السواحل نيكوس كوكالاس للتلفزيون الرسمي إي.آر.تي إنه تم إنقاذ تسعة أشخاص كانوا على متن القارب الذي غرق قبالة الطرف الجنوبي لجزيرة إيفيا.
وتابع كوكالاس أنه وفقا لشهادات المهاجرين، كان نحو 68 شخصا على متن القارب.
وذكر خفر السواحل اليوناني في بيان أن سفينة تابعة له وطائرة هليكوبتر وقاربين كانا يبحران في منطقة قريبة يشاركون في عملية الإنقاذ.
وكانت اليونان في قلب أزمة الهجرة الأوروبية عامي 2015 و2016 عندما وصل إليها عبر تركيا نحو مليون لاجئ.
وانخفض عدد الوافدين إليها منذ ذلك الحين. لكن السلطات اليونانية قالت إنها شهدت مؤخرا زيادة في محاولات الدخول عبر جزر البلاد والحدود البرية التركية. 

أخبار ذات صلة
البواردي يستقبل السفير اليوناني لدى الدولة
«الدفاع» تختتم مشاركتها بفعاليات التمرين العسكري المشترك «VOLFA 2022»
المصدر: رويترز
غرق قارب
اليونان
آخر الأخبار
أحمد الجسمي يخوض المنافسة الرمضانية بـ «بطن وظهر»
دنيا
أحمد الجسمي يخوض المنافسة الرمضانية بـ «بطن وظهر»
اليوم 17:08
وزارة الاقتصاد تغلق حسابات ومواقع إلكترونية تروج لسلع ومنتجات مهربة ومغشوشة
الاقتصادي
«الاقتصاد» تنظم منتدى الجيل المستقبلي
اليوم 17:04
أمين عام «دولي السباقات البحرية» يزور نادي دبي
الرياضي
أمين عام «دولي السباقات البحرية» يزور نادي دبي
اليوم 17:00
7 أشواط في السباق الافتتاحي بمضمار ميدان
الرياضي
7 أشواط في السباق الافتتاحي بمضمار ميدان
اليوم 16:54
السيسي يؤكد دعم مصر لجهود مسيرة التنمية والإصلاح بتونس
عربي ودولي
السيسي يؤكد دعم مصر لجهود مسيرة التنمية والإصلاح بتونس
اليوم 16:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©