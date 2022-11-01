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الرئيس المصري يتوجه إلى الجزائر للمشاركة في القمة العربية

السيسي
1 نوفمبر 2022 12:38

يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء إلى الجزائر للمشاركة في القمة العربية الحادية والثلاثين، والتي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من الشهر الجاري بالعاصمة الجزائر.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية، في بيان نشره على صفحته بموقع "فيسبوك" اليوم،  بأن "مشاركة السيسي بالقمة العربية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم أواصر علاقات التعاون والاخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة واستمراراً لدور مصر المحوري في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة".

وأضاف أن "قمة الجزائر ستهدف إلى التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية.

 كما سيتضمن برنامج الرئيس المصري عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة العرب من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، وكذا تبادل الرؤى بشأن آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. 

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