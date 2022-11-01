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رئيس الوزراء الإسرائيلي يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية
رئيس الوزراء الإسرائيلي يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية
1 نوفمبر 2022 10:40
أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لبيد الثلاثاء بصوته في الانتخابات التشريعية التي تقام للمرة الخامسة خلال أقل من أربع سنوات، وحث الناخبين على التصويت.
وخاطب لبيد الإسرائيليين قائلا "اذهبوا وصوتوا اليوم من أجل مستقبل أطفالنا، من أجل مستقبل بلدنا".
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