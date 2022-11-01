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الشرطة الأميركية تكشف مخطط مهاجمة بيلوسي
رئيس شرطة سان فرانسيسكو بيل سكوت يتحدث خلال مؤتمر صحفي مع المدعي العام في سان فرانسيسكو
1 نوفمبر 2022 07:50
اتهمت السلطات الفدرالية الأميركية الاثنين، ديفيد ديباب بمحاولة خطف رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بعد اقتحامه منزلها الأسبوع الماضي في سان فرانسيسكو واعتدائه على زوجها بول بمطرقة.
وقالت وزارة العدل إن ديباب الذي يتحدر من كاليفورنيا كان يحمل شريطا لاصقا وحبلا وأربطة ومواد أخرى تشير إلى نيته تقييد نانسي بيلوسي عند اقتحام منزلها، لكنه لم يجد أمامه سوى زوجها فقام بمهاجمته بمطرقة.
وأضاف أنه كان ينوي أخذ رئيسة مجلس النواب التي يأتي منصبها بعد رئيس الولايات المتحدة جو بايدن ونائبته، رهينة والتحدث اليها.
وديباب البالغ 42 عاما اقتحم منزل بيلوسي في وقت مبكر الجمعة ليجد زوجها بول بيلوسي فقط في الداخل.
واتصل بول برقم الطوارئ وحاول التحدث الى ديباب للإبقاء على الوضع هادئا الى حين وصول الشرطة، لكن ديباب عاجله بضربة بالمطرقة على رأسه وتركه فاقدا للوعي، وفق الإفادة.
وخضع بول بيلوسي البالغ 82 عاما لعملية جراحية بعد إصابته بكسر في الجمجمة وإصابات خطيرة أخرى في ذراعه اليمنى، ومن المتوقع أن يتعافى.
ووجهت السلطات إلى ديباب تهمة محاولة خطف مسؤولة أميركية فيما يتعلق بقيامها بواجباتها، وتهمة أخرى هي الاعتداء على أحد أفراد عائلة مسؤول أميركي انتقاما من تصرفات المسؤول.
وتصل عقوبة الخطف إلى السجن 20 عاما، وعقوبة الاعتداء الى السجن 30 عاما في حدها الأقصى.
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المصدر: وكالات
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