الأربعاء 2 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الشرطة الأميركية تكشف مخطط مهاجمة بيلوسي

رئيس شرطة سان فرانسيسكو بيل سكوت يتحدث خلال مؤتمر صحفي مع المدعي العام في سان فرانسيسكو
1 نوفمبر 2022 07:50

اتهمت السلطات الفدرالية الأميركية الاثنين، ديفيد ديباب بمحاولة خطف رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بعد اقتحامه منزلها الأسبوع الماضي في سان فرانسيسكو واعتدائه على زوجها بول بمطرقة.

وقالت وزارة العدل إن ديباب الذي يتحدر من كاليفورنيا كان يحمل شريطا لاصقا وحبلا وأربطة ومواد أخرى تشير إلى نيته تقييد نانسي بيلوسي عند اقتحام منزلها، لكنه لم يجد أمامه سوى زوجها فقام بمهاجمته بمطرقة.

وأضاف أنه كان ينوي أخذ رئيسة مجلس النواب التي يأتي منصبها بعد رئيس الولايات المتحدة جو بايدن ونائبته، رهينة والتحدث اليها.

وديباب البالغ 42 عاما اقتحم منزل بيلوسي في وقت مبكر الجمعة ليجد زوجها بول بيلوسي فقط في الداخل.

واتصل بول برقم الطوارئ وحاول التحدث الى ديباب للإبقاء على الوضع هادئا الى حين وصول الشرطة، لكن ديباب عاجله بضربة بالمطرقة على رأسه وتركه فاقدا للوعي، وفق الإفادة.

وخضع بول بيلوسي البالغ 82 عاما لعملية جراحية بعد إصابته بكسر في الجمجمة وإصابات خطيرة أخرى في ذراعه اليمنى، ومن المتوقع أن يتعافى.

ووجهت السلطات إلى ديباب تهمة محاولة خطف مسؤولة أميركية فيما يتعلق بقيامها بواجباتها، وتهمة أخرى هي الاعتداء على أحد أفراد عائلة مسؤول أميركي انتقاما من تصرفات المسؤول.

وتصل عقوبة الخطف إلى السجن 20 عاما، وعقوبة الاعتداء الى السجن 30 عاما في حدها الأقصى.

أخبار ذات صلة
مهاجم زوج بيلوسي يواجه تهمتين عقوبتهما السجن 50 عاماً
الشرطة الأميركية: مهاجم زوج بيلوسي «يميني متطرف»
المصدر: وكالات
النواب الأميركي
نانسي بيلوسي
الشرطة الأميركية
آخر الأخبار
أحمد الجسمي يخوض المنافسة الرمضانية بـ «بطن وظهر»
دنيا
أحمد الجسمي يخوض المنافسة الرمضانية بـ «بطن وظهر»
اليوم 17:08
وزارة الاقتصاد تغلق حسابات ومواقع إلكترونية تروج لسلع ومنتجات مهربة ومغشوشة
الاقتصادي
«الاقتصاد» تنظم منتدى الجيل المستقبلي
اليوم 17:04
أمين عام «دولي السباقات البحرية» يزور نادي دبي
الرياضي
أمين عام «دولي السباقات البحرية» يزور نادي دبي
اليوم 17:00
7 أشواط في السباق الافتتاحي بمضمار ميدان
الرياضي
7 أشواط في السباق الافتتاحي بمضمار ميدان
اليوم 16:54
السيسي يؤكد دعم مصر لجهود مسيرة التنمية والإصلاح بتونس
عربي ودولي
السيسي يؤكد دعم مصر لجهود مسيرة التنمية والإصلاح بتونس
اليوم 16:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©