الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الصومال تطلب مساعدة دولية عاجلة

صوماليون يتفقدون موقع تفجير استهدف وزارة التربية في مقديشو (رويترز)
1 نوفمبر 2022 02:44

مقديشو (وكالات) 

أخبار ذات صلة
الصومال توجه نداء للمجتمع الدولي بعد «تفجيري مقديشو»
الأمم المتحدة تدين الهجوم الإرهابي في مقديشيو

ناشد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود المجتمع الدولي تقديم المساعدة للمصابين في هجوم بسيّارتَين مفخّختَين أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص في العاصمة مقديشو، في الوقت الذي تواصل فيه الجرافات تمشيط موقع الانفجار بحثاً عن ضحايا تحت الأنقاض.
وتبنّت حركة «الشباب» الإرهابية المتطرفة الهجوم، الأكثر دموية منذ خمس سنوات، مؤكدة أنّ مقاتليها استهدفوا وزارة التعليم. كما أسفر الهجوم عن إصابة 300 شخص بجروح على الأقل.
وانفجرت سيّارتان مفخّختان بفارق دقائق قرب تقاطع زوبي المزدحم في مقديشو. وأدى الانفجاران اللذان دمّرا نوافذ المباني المجاورة، إلى إغراق المستشفيات والعيادات بالمصابين، في هذا البلد الذي دمّرت عقود من الصراع نظامه الصحّي.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود: «ندعو المجتمع الدولي، الأخوة الصوماليين والأخوة الآخرين، إلى إرسال أطبّاء إلى الصومال لمساعدة المستشفيات في علاج الجرحى»، مشيراً إلى أن عدد القتلى يمكن أن يرتفع.
وأضاف الرئيس الصومالي، بعدما تبرّع بالدم: «لا يمكننا نقل كل هذا العدد من الجرحى جواً، ونطلب من أيّ شخص يمكن أن يرسل لنا المساعدة أن يقوم بذلك».
كما أكد أنّ الصومال و«هؤلاء الإرهابيين في حالة حرب»، مشيراً إلى أنّ هذا الهجوم المزدوج يدلّ على أنّ الإرهابيين «خسروا وباتوا غير قادرين على مواجهة الجيش، لذلك تسلّلوا لقتل المدنيين الأبرياء».
وقع الهجوم عند تقاطع زوبي، الذي سبق أن انفجرت شاحنة مفخّخة عنده في 14 أكتوبر 2017، وهو ما أدى وقتذاك إلى مقتل 512 شخصاً وإصابة أكثر من 290.
وسرعان ما دان المجتمع الدولي الهجوم المزدوج. وتعهّدت بعثة الأمم المتحدة في الصومال بالوقوف «بحزم إلى جانب كلّ الصوماليين في وجه الإرهاب». كما شجبت واشنطن الهجوم «البغيض»، وأكدت للسلطات الصومالية «دعمها في القتال لمنع مثل هذه الهجمات الإرهابية الوحشية».
وطُرد مقاتلو الحركة المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، والتي تقاتل الحكومة منذ عام 2007، من العاصمة في 2011 على يد قوّة من الاتّحاد الأفريقي، لكنّهم لا يزالون يسيطرون على مساحات شاسعة من الأرياف ولديهم القدرة على شنّ هجمات دامية على أهداف مدنيّة وعسكريّة.

الصومال
حسن شيخ محمود
مقديشو
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
وفاة الشيف المصري الشهير أسامة السيد
دنيا
وفاة الشيف المصري الشهير أسامة السيد
اليوم 09:16
رئيس الدولة ونائبه
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس الجزائر بذكرى اليوم الوطني لبلاده
اليوم 08:39
تعبيرية
دنيا
توقيت نومك.. ما علاقته بخطر الإصابة بأمراض مزمنة؟
اليوم 08:33
كوريا الجنوبية تتعهد بإجراء صارم بعد حادث تدافع الهالوين
عربي ودولي
كوريا الجنوبية تتعهد بإجراء صارم بعد حادث تدافع الهالوين
اليوم 08:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©