الصومال تطلب مساعدة دولية عاجلة

مقديشو (وكالات)

ناشد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود المجتمع الدولي تقديم المساعدة للمصابين في هجوم بسيّارتَين مفخّختَين أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص في العاصمة مقديشو، في الوقت الذي تواصل فيه الجرافات تمشيط موقع الانفجار بحثاً عن ضحايا تحت الأنقاض.

وتبنّت حركة «الشباب» الإرهابية المتطرفة الهجوم، الأكثر دموية منذ خمس سنوات، مؤكدة أنّ مقاتليها استهدفوا وزارة التعليم. كما أسفر الهجوم عن إصابة 300 شخص بجروح على الأقل.

وانفجرت سيّارتان مفخّختان بفارق دقائق قرب تقاطع زوبي المزدحم في مقديشو. وأدى الانفجاران اللذان دمّرا نوافذ المباني المجاورة، إلى إغراق المستشفيات والعيادات بالمصابين، في هذا البلد الذي دمّرت عقود من الصراع نظامه الصحّي.

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود: «ندعو المجتمع الدولي، الأخوة الصوماليين والأخوة الآخرين، إلى إرسال أطبّاء إلى الصومال لمساعدة المستشفيات في علاج الجرحى»، مشيراً إلى أن عدد القتلى يمكن أن يرتفع.

وأضاف الرئيس الصومالي، بعدما تبرّع بالدم: «لا يمكننا نقل كل هذا العدد من الجرحى جواً، ونطلب من أيّ شخص يمكن أن يرسل لنا المساعدة أن يقوم بذلك».

كما أكد أنّ الصومال و«هؤلاء الإرهابيين في حالة حرب»، مشيراً إلى أنّ هذا الهجوم المزدوج يدلّ على أنّ الإرهابيين «خسروا وباتوا غير قادرين على مواجهة الجيش، لذلك تسلّلوا لقتل المدنيين الأبرياء».

وقع الهجوم عند تقاطع زوبي، الذي سبق أن انفجرت شاحنة مفخّخة عنده في 14 أكتوبر 2017، وهو ما أدى وقتذاك إلى مقتل 512 شخصاً وإصابة أكثر من 290.

وسرعان ما دان المجتمع الدولي الهجوم المزدوج. وتعهّدت بعثة الأمم المتحدة في الصومال بالوقوف «بحزم إلى جانب كلّ الصوماليين في وجه الإرهاب». كما شجبت واشنطن الهجوم «البغيض»، وأكدت للسلطات الصومالية «دعمها في القتال لمنع مثل هذه الهجمات الإرهابية الوحشية».

وطُرد مقاتلو الحركة المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، والتي تقاتل الحكومة منذ عام 2007، من العاصمة في 2011 على يد قوّة من الاتّحاد الأفريقي، لكنّهم لا يزالون يسيطرون على مساحات شاسعة من الأرياف ولديهم القدرة على شنّ هجمات دامية على أهداف مدنيّة وعسكريّة.