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الإسرائيليون يصوتون في خامس انتخابات تشريعية خلال 4 أعوام

الإسرائيليون يصوتون في خامس انتخابات تشريعية خلال 4 أعوام
1 نوفمبر 2022 02:43

تل أبيب (وكالات) 

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اختتم السياسيون الإسرائيليون حملاتهم عشية انتخابات تشريعية هي الخامسة خلال أقل من أربع سنوات، يتطلّع من خلالها رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو للعودة إلى السلطة. وقبل الإطاحة به في يونيو 2021 على يد ائتلاف، شغل نتنياهو، البالغ 73 عاماً، رئاسة الوزراء لأطول فترة في تاريخ إسرائيل. واستمر التحالف الذي يقوده حالياً يائير لبيد لعام واحد فقط قبل أن تتم الدعوة إلى انتخابات اليوم، التي ستشهد محاولة نتنياهو وحلفائه الحصول على أغلبية 61 مقعداً لتشكيل الحكومة، وهي نتيجة استعصت عليهم في أربعة انتخابات سابقة. 
ومنحت ثلاثة استطلاعات للرأي أجرتها قناتا 12 و13 الإسرائيليتان وشبكة «كان»، كتلة نتنياهو 60 مقعداً مع 56 مقعداً للأحزاب المناهضة له، فيما منحت الأحزاب العربية التي من غير المتوقع أن تدعم أي حكومة إسرائيلية أربعة مقاعد فقط.
وفي حال خابت توقعات استطلاعات الرأي ولم يتمكن أي من المعسكرين من الحصول على 61 مقعداً، فهذا يعني توجه الإسرائيليين إلى انتخابات سادسة بعد أشهر عدة.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في إسرائيل نحو 6.8 مليون، وقد ارتفع هذا الرقم بقدار 210 آلاف مقارنة بالانتخابات الماضية التي أُجريت في مارس 2021، لكنّ مراقبين يتخوّفون من مشاركة ضعيفة خصوصاً بسبب عزوف الناخبين والأجواء الماطرة.

إسرائيل
بنيامين نتنياهو
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