السيسي يدشن أول قمر صناعي لخدمات الطوارئ

أحمد عاطف (القاهرة)

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنه لأول مرة يصبح لمصر قمر صناعي خاص بها لخدمات الطوارئ، وهو قمر «طيبة»، مؤكداً أن تأمين البيانات عملية معقدة، وأن حجم هذا التأمين تصل نسبته بعد إنشاء هذه الشبكة إلى 100%.

وأضاف السيسي، أمس، خلال كلمة له في افتتاح مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بحي المقطم (شرقي القاهرة)، أن المشروع كان حلماً على مدار سنوات مضت، لافتاً إلى أنه تم إنشاء مركز عمليات مصغر بكل المحافظات للاتصال بالشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ التي تحقق المساهمة في تأمين البيانات والاتصالات بشكل كامل.

وأشار السيسي إلى أن الاتصالات والبيانات المتداولة يصعب ويستحيل التدخل فيها أو قطعها، مؤكداً أنه سيتم الانتهاء من المنظومة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ على مستوى الجمهورية بالكامل خلال 4 أشهر.

ولفت السيسي إلى أن البلاغ الذي سيقدم سيكون في مركز واحد ومتصلاً بشكل آلي بين المحافظات والمدن الجديدة بشكل «مميكن» ومتواصل بالعاصمة الإدارية.

وتقول السلطات المصرية، إن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة يعد إنجازاً تاريخياً ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية.

وتؤكد مصر أن تلك الشبكة ستدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في أنحاء الجمهورية كافة، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.