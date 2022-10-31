الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

السيسي يدشن أول قمر صناعي لخدمات الطوارئ

السيسي يدشن أول قمر صناعي لخدمات الطوارئ
1 نوفمبر 2022 02:43

أحمد عاطف (القاهرة)

أخبار ذات صلة
وفاة الشيف المصري الشهير أسامة السيد
«كوب 27» تناقش سبل إبطاء تغير المناخ

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنه لأول مرة يصبح لمصر قمر صناعي خاص بها لخدمات الطوارئ، وهو قمر «طيبة»، مؤكداً أن تأمين البيانات عملية معقدة، وأن حجم هذا التأمين تصل نسبته بعد إنشاء هذه الشبكة إلى 100%. 
وأضاف السيسي، أمس، خلال كلمة له في افتتاح مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بحي المقطم (شرقي القاهرة)، أن المشروع كان حلماً على مدار سنوات مضت، لافتاً إلى أنه تم إنشاء مركز عمليات مصغر بكل المحافظات للاتصال بالشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ التي تحقق المساهمة في تأمين البيانات والاتصالات بشكل كامل.
وأشار السيسي إلى أن الاتصالات والبيانات المتداولة يصعب ويستحيل التدخل فيها أو قطعها، مؤكداً أنه سيتم الانتهاء من المنظومة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ على مستوى الجمهورية بالكامل خلال 4 أشهر.
ولفت السيسي إلى أن البلاغ الذي سيقدم سيكون في مركز واحد ومتصلاً بشكل آلي بين المحافظات والمدن الجديدة بشكل «مميكن» ومتواصل بالعاصمة الإدارية.
وتقول السلطات المصرية، إن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة يعد إنجازاً تاريخياً ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية.
وتؤكد مصر أن تلك الشبكة ستدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في أنحاء الجمهورية كافة، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

عبدالفتاح السيسي
مصر
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
وفاة الشيف المصري الشهير أسامة السيد
دنيا
وفاة الشيف المصري الشهير أسامة السيد
اليوم 09:16
رئيس الدولة ونائبه
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس الجزائر بذكرى اليوم الوطني لبلاده
اليوم 08:39
تعبيرية
دنيا
توقيت نومك.. ما علاقته بخطر الإصابة بأمراض مزمنة؟
اليوم 08:33
كوريا الجنوبية تتعهد بإجراء صارم بعد حادث تدافع الهالوين
عربي ودولي
كوريا الجنوبية تتعهد بإجراء صارم بعد حادث تدافع الهالوين
اليوم 08:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©