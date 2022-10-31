العراق: الإهمال وراء انفجار صهريج الوقود

بغداد (الاتحاد)

كشفت خلية الإعلام الأمني، أمس، أن أسباباً فنية وراء انفجار الصهريج في العاصمة العراقية بغداد، والذي أوقع 8 قتلى. وقال رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن، إن «حادث انفجار الصهريج في منطقة البنوك شرقي العاصمة بغداد يعود لأسباب فنية».

وأوضح أن «الانفجار سببه تمدد كبسولة الغاز داخل الصهريج»، لافتاً إلى أن «الحادث كان عرضياً بسبب الإهمال وفقدان إجراءات السلامة».

وأكد «عدم وجود مؤشرات جنائية أو إرهابية في الحادث»، لافتاً إلى أنه «سيتم اتخاذ إجراءات بشأن دخول العجلات المحملة بالمشتقات إلى العاصمة بغداد».

وأعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس، منع وقوف السيارات المحملة بالمشتقات النفطية داخل المناطق السكنية.

وأفاد قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، بأنه «تم التوجيه بتفتيش وغلق الساحات غير الرسمية ومنع وقوف السيارات المحملة بالمشتقات النفطية القابلة للانفجار داخل المناطق السكنية».

وأوضح أن «القرار جاء حرصاً على أرواح المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة».

واختتم بالقول، إن «قيادة العمليات أكدت لجميع أصحاب الساحات غير المرخصة مراجعة أمانة بغداد (دائرة التصاريح الأمنية) لإكمال معاملاتهم للحصول على الموافقات الرسمية لمزاولة العمل، وفق الضوابط المعدة من قبلهم لتجنب تعرضهم للمساءلة القانونية».