الإمارات تطالب بالتطبيق الكامل لاتفاقيات «تصدير الحبوب»

نيويورك (الاتحاد)

أكدت الإمارات، أمس، أن التطبيق الكامل لاتفاقيات تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وتوسيعها وتمديدها، سيكون له تأثير إيجابي على أمن الغذاء العالمي، إلى جانب المدنيين الأوكرانيين، لاسيما ضحايا الصراع من النساء والرجال والأطفال.

وأوضحت الإمارات، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي أدلت بها معالي السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أنه مع دخول الأزمة شهرها الثامن، فإن الدولة تؤكد مرة أخرى على ضرورة خفض التصعيد، وإيجاد الحل الدبلوماسي الملائم.

وأشارت إلى أن من أجل تحقيق السلام الدائم، فإنه لا بديل عن وقف الأعمال العدائية في أنحاء أوكرانيا، والمشاركة بحسن نية في حوار يفضي إلى حل دبلوماسي، مؤكدة التزام الإمارات بفعل كل ما يلزم من أجل تسهيل الحوار.

وأوضحت الإمارات أن الأزمة في أوكرانيا هي تذكرة بمدى تأثير المعاناة الإنسانية في جزء من العالم بزيادة المعاناة في مناطق أخرى، مشيرة إلى أن اقتراب الشتاء في أوكرانيا، والهجمات على البنية التحتية، وتغير خطوط الجبهة، تشكل جميعها مخاطر جديدة على حياة المدنيين، حيث توجد تكلفة بشرية هائلة بالفعل.

ولفتت إلى أنه نظراً للدور المركزي لأوكرانيا وروسيا في الإمداد بالغذاء، فإن الأحداث المحلية لها انعكاسات مباشرة قصيرة الأمد على أسعار السلع عالمياً، وهذه التحركات السعرية قصيرة الأجل تؤثر على الأمن الغذائي العالمي، مضيفة: «مثلما أشرنا من قبل، فإن هذه المسائل ذات تأثير مدمر على المجتمعات الأكثر هشاشة في أفريقيا والشرق الأوسط».

وذكرت أن الهدف من الاتفاقيتين الموقعتين في يوليو الماضي كان معالجة تأثيرات الأزمة قصيرة ومتوسطة الأمد على أمن الغذاء، ورحبت الإمارات بمبادرة حبوب البحر الأسود، ومذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة لتسهيل تصدير الأسمدة، وهو ما ساعد بلا شك على تخفيف الضغوط على إمدادات وأسعار الغذاء العالمي.

وأوضحت أن الهجمات، نهاية الأسبوع الماضي، على السفن الروسية، في خليج سيفاستوبول، وتعليق روسيا المشاركة في المبادرة، أديا بالفعل إلى ارتفاعات في الأسعار بالأسواق، ويمكن أن يقوضا إمدادات الحبوب للدول الأكثر هشاشة.

إلى ذلك، قال مارتن جريفيث، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي: «على حد فهمنا، فإن المبادرة (اتفاق الحبوب) والالتزامات المنصوص عليها فيها تظل سارية، وإن روسيا علقت فقط بشكل مؤقت أنشطة في تنفيذ المبادرة».

وغادرت، أمس، 12 سفينة الموانئ الأوكرانية، واثنتان اتجهتا إلى أوكرانيا لتحميل المواد الغذائية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي ساعد في التوسط في اتفاق الحبوب، في كلمة «حتى لو تصرفت روسيا بسلوك يتسم بالتردد لأنها لم تحصل على الفوائد نفسها، فسوف نواصل جهودنا بحسم لخدمة الإنسانية».

وأضاف: «جهودنا واضحة لتوصيل القمح للدول التي تواجه خطر المجاعة.

ومن خلال الآلية المشتركة التي أنشأناها في إسطنبول، ساهمنا في تخفيف أزمة الغذاء العالمية».

وكانت روسيا قد ألغت يوم السبت مشاركتها في اتفاقية نقل الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود «إلى أجل غير مسمى»، مشيرة إلى تعرض أسطولها بالبحر الأسود في ميناء سيفاستوبول لـ«هجمات إرهابية».

وتم التوصل إلى الاتفاقية في يوليو الماضي بوساطة من تركيا والأمم المتحدة، وأنهت حصاراً استمر شهوراً على صادرات الحبوب مع استمرار الأزمة الأوكرانية.