هجوم روسي مكثف على منشآت الطاقة في كييف

كييف (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن روسيا قصفت منشآت طاقة في أوكرانيا «بأسلحة فائقة الدقة» بعدما أشارت كييف إلى «هجوم كثيف» أدى إلى انقطاع المياه والكهرباء. وقالت الوزارة في بيان، إن القوات المسلحة الروسية «تواصل ضرباتها بأسلحة فائقة الدقة وبعيدة المدى على القيادة العسكرية وأنظمة الطاقة في أوكرانيا، كل الضربات بلغت هدفها، كل الأهداف المحددة أُصيبت». وفي السياق أوضحت الوزارة أمس أن روسيا استكملت التعبئة العسكرية الجزئية التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في سبتمبر.

وقالت «توقفت جميع الأنشطة المتعلقة بتجنيد قوات الاحتياط».

من جانبه، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، إن 18 منشأة، معظمها مرتبطة بقطاع الطاقة، في 10 مناطق دُمرت جراء قصف روسي، صباح أمس.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «أوكرينفورم» أن رئيس الوزراء كتب عبر «تليجرام»: «القوات الروسية شنت هجوماً مكثفاً جديداً على أوكرانيا، تتمثل أهدافهم في البنى التحتية المدنية الحيوية، وليس المنشآت العسكرية».

وأضاف: «الصواريخ والطائرات من دون طيار ضربت 10 مناطق، ودمرت 18 منشأة، معظمها منشآت للطاقة. وانقطع التيار الكهربائي عن مئات التجمعات السكنية في سبع مناطق». وقال إن تداعيات الهجوم كان يمكن أن تكون أسوأ، لكن «العمل الاحترافي» لوحدات الدفاع الجوي أسفر عن إسقاط 44 صاروخاً، من بين أكثر من 50 صاروخاً، أطلقت على الأراضي الأوكرانية. وأضاف شميهال أن أطقم الإصلاح تعمل على إزالة آثار الهجمات الروسية. كما يتواصل الإغلاق الطارئ المحلي في مناطق كييف وزابوريجيا ودنيبروبتروفسك وخاركيف. ودعا رئيس الوزراء جميع الأوكرانيين إلى استهلاك الطاقة بوعي، وتقليل الحمل على الشبكة، كما طالب المواطنين بالتضامن في الاقتصاد في استهلاك الطاقة.